Weil am Rhein: Pop und Rock aus England

James Blunt – mal kraftvoll, mal sanft Foto: Kristoff Meller

Der britische Sänger und Songwriter wurde im Jahr 2005 mit dem Song „You’re Beautiful“ bekannt. Mit diesem sowie seinem Debütalbum „Back To Bedlam“ kletterte er an die Spitze der Charts. Für 2025 kündigt er eine „Back To Bedlam 20th Anniversary Tour“ an. Auch Songs wie „High“, „Wisemen“, „Goodbye My Lover“, „1973“, „Bonfire Heart“ oder „Postcards“ wurden zu Hits. Sein jüngstes Studioalbum, das er im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, trägt den Titel „Who We Used To Be“. So heißt auch seine Tour, die ihn durch viele Länder führt, etwa Irland, England, Frankreich, Italien, Südafrika oder Australien – und in deren Rahmen der 50-Jährige mit der markanten Stimme auch in der 3-Länder-Stadt gastiert.

Huttinger auf großer Bühne

Als Support stand am Freitagabend „The Great Leslie“ auf der Bühne vor der Kulisse von VitraHaus und Tüllinger Berg. Deren Gitarrist – Freddie Miles alias Malte Brändlin – stammt übrigens aus dem Efringen-Kirchener Teilort Huttingen. James Blunt sei für ihn einer der größten, sagte er im Interview mit unserer Zeitung.

„The Great Leslie“ rockten auf der Bühne. Foto: Kristoff Meller

Seine Bandkollegen Ollie Trevers, Ryan Lavender und Alfie Pawsey hat er in London kennengelernt, als diese auf der Suche nach einem Gitarristen waren. Die vier Musiker, die zwischen Mitte 20 und Anfang 30 sind, machen Rock mit Tiefgang, ihre Texte schreiben sie selbst. Sie handeln von Beziehungen, Klimawandel, sozialen Problemen oder dem Rechtsruck in Europa. Sie tragen Titel wie „Feel Alive“, „I Like It Here“, „Just Say Yes“ oder „Burn Me, Drown Me“.

Freddie Miles alias Malte Brändlin aus Huttingen Foto: Kristoff Meller

Nun trat die Gruppe erstmals in Deutschland auf – und lieferte einen rockigen und kraftvollen Auftakt. „Wenn euch kalt ist, könnt ihr ja tanzen“, rief der Sänger ins Publikum. Und tatsächlich wehte ein kühler Wind übers Areal. Es schien aber nicht so, als ob das Publikum fror. Für alle Fälle hatten manche Pulli oder Jacken unter dem Arm. Getanzt wurde aber trotzdem.

Zwei weitere Konzerte stehen an

Am Samstag- und Sonntagabend folgen die Auftritte von Birdy und Faber. Als Support stehen zuvor Woody beziehungsweise Gina Été auf der Bühne. Wie viele Tickets für die beiden Konzerte bislang verkauft wurden, konnte Lorenz nicht sagen. „Zufriedenstellend ist, dass wir nach wie vor Bewegung im Vorverkauf sehen. Wir hoffen nun, dass es über das Wochenende anhält und bestenfalls noch anzieht.“