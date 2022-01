Weil am Rhein Positive Bilanz zur Nordwestumfahrung

Ein Wildzaun auf der Südseite hätte indes zur Folge, dass Wild am Anschluss Bromen­ackerweg und Märktweg wechselt. „Es würde aber weiter am Zaun an der Grube scheitern.“ Als beste Lösung erscheine daher der Abbau des Zauns, damit das Wild ohne Hindernis hin kann, wo es hin möchte. Damit würde dann auch das mehrmalige Kreuzen oder gar Verweilen im Gefahrenkorridor vermieden.

An dieser Stelle sieht Gleßner also noch Verbesserungspotenzial für die Nordwestumfahrung. Was eine zusätzliche Verkehrsentlastung für Haltingen angeht, seien die Möglichkeiten vorerst ausgeschöpft. Eine weitere Verlagerung des Verkehrs auf die Umgehungsstraße sei nicht ohne eine Weiterführung nach Süden umsetzbar. „Die ist aber langfristig nicht in Sicht“, so Gleßner.