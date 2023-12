Weil am Rhein: Post wird weniger, aber teurer

Lörracher Adventssingen Adventslieder statt Fangesänge erklingen im Grüttpark-Stadion

Es war ein kalter dritter Adventstag, als das erste Adventssingen im Grüttpark-Stadion stattfand. Was in anderen Städten in Deutschland schon seit längerem Tradition hat oder seit kurzem eingeführt worden ist, fand nun auch zum ersten Mal in Lörrach statt.