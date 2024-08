Weil am Rhein: Postbank reduziert Angebot

In Weil handelt es sich um die Partnerfilialen der Deutschen Post in der Hauptstraße 391 (in der Drogerie Rühle) sowie am Rathausplatz 4 (im Kaufring). In ersterer wird das Angebot an Bankdienstleistungen am 14. August aus dem Sortiment genommen, in der anderen ist dies für den 30. September 2025 geplant, teilt ein Sprecher der Postbank auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Postdienstleistungen seien nicht betroffen. Die Bank-Kunden würden mittels Handzettel vorab informiert. Zum Geldautomaten am Rathausplatz 4 gebe es derzeit noch keine Entscheidung.