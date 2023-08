Weil am Rhein Premiere vor vollem Haus

Tragischer Ausgang oder Happy End?

Und es gab noch eine weitere Premiere. Lukas Klein, der für die Technik zuständig ist, hatte an diesem Abend seinen allerersten Bühnenauftritt. Allerdings, in der Pause hatte das Publikum die Gelegenheit, sich für ein Happy End oder einen Ausgang a la „Romeo und Julia“ zu entscheiden. Die Meinungen waren geteilt. Ja, „Romeo und Julia“, das sei mal was anderes als immer nur „alles ist gut“, war zu hören. Aber auch die Zuschauer, die sich einen schönen Ausgang der Geschichte wünschten hatten ihre Argumente. „Die Welt ist eh schon schlimm genug“ sagten sie. Ein Happy End, das sei genau das Richtige für diese schöne Aufführung. Wie die Entscheidung am Ende ausging, und wie die Komödie endete, das wird nicht verraten. „Die Resonanz ist überwältigend“, stellte Klein nach der Aufführung fest. Besonders nach den vergangenen Monaten, die nicht einfach gewesen seien, mache dies Mut. Jetzt freue er sich auf die Herbst-/Wintersaison. „Mitten ins Herz“ wird beispielsweise an Silvester gespielt werden. Und, im Oktober ist ein weiterer Leckerbissen zu erwarten, wenn es heißt „De Großbabbe us d Türkei“ mit dem Team um Yvette Kolb.