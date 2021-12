Weil am Rhein Prinzip Hoffnung bei der Trachtengruppe

Vorgesehen sei, die Bühne, die bei den Veranstaltungen in Lörrach zum Einsatz kommt, im Anschluss nach Alt-Weil zu bringen. Auf dieser sollen dann auch erstmals die Lörracher und die Weiler Narrenzunft gemeinsame Programmpunkte im Rahmen der Feierlichkeiten auf dem Lindenplatz präsentieren, so Lindemer. Bereits an Fronleichnam, also am Donnerstag, 16. Juni, stehe die Bühne zudem der katholischen Kirchengemeinde für einen Freiluftgottesdienst zur Verfügung.

Das Programm beim Trachtenfest selbst bleibt gegenüber den Planungen in den Vorjahren unverändert: Für den Freitag ist ein Dinner auf dem Lindenplatz nach Markgräfler Art ab 18 Uhr geplant. Beim Open-Air-Konzert am Samstag treten die Schweizer Gruppe „Blaskapelle Nord Süd“ und die österreichische Band „Alpin KG“ ab 17 Uhr auf. Und den Abschluss bilden am Sonntag ein ökumenischer Gottesdienst am Vormittag und der anschließende Trachtenumzug.