Weil am Rhein Profunde Kenntnisse sehr hilfreich

Weil am Rhein. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz hat den scheidenden Landtagsabgeordneten Rainer Stickelberger verabschiedet. Der Haltinger war seit dem Jahr 2001 Abgeordneter des Landtags und in dieser Funktion ein „verlässlicher Partner“ für die Stadt Weil am Rhein, wenn es darum ging, für kommunale Belange in Stuttgart einzutreten, so der OB. Zwischen 2011 und 2016 gehörte er als Justizminister zugleich der Landesregierung an. Mit Weil am Rhein ist Rainer Stickelberger nicht nur durch seinen Wohnsitz im Stadtteil Haltingen verbunden: Von 1984 bis 1992 war er als Bürgermeister für die Stadtentwicklung und den Bausektor verantwortlich.