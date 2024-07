Weil am Rhein: Programm der Herbstzeitlosen

Ein Vortrag zum Thema Erbschaftssteuer steht am 14. November im Alten Rathaus an. Weiter geht es mit dem Karpfenessen in Banschwiller im Elsass. Höhepunkt wird die elsässische Gesangseinlage der Wirtsfamilie sein. Auch Rollatorfahrer können an dem Essen teilnehmen, sagt Lefferts.

Die Toskana ist Thema eines Multivisionsvortrag am 20. November mit Martin Schulte-Kellinghaus. Passend dazu wird Antipasti serviert. Das Zollamt an der Weiler Autobahn besuchen die Herbstzeitlosen am 21. November. Hier können 20 Personen teilnehmen.

Kinder lesen vor

Die Hortkinder des Wunderfitz kommen am 27. November zu Besuch ins Alte Rathaus. Dort werden sie den Senioren vorlesen. Gleichzeitig gibt es einen Puzzletausch. Den Weihnachtsmarkt in Einsiedeln besuchen die Herbstzeitlosen am 1. Dezember.

Die Nikolausfeier ist am 4. Dezember im Alten Rathaus geplant und am 11. Dezember steht eine Fahrt zum Gengenbacher Adventskalender mit Führung und Weihnachtsmarktbesuch an.

Zum ersten Mal seit 2019 findet der Neujahrsempfang im Alten Rathaus statt. Bei der Feier am 8. Januar werden Mitglieder geehrt und die Herbstzeitlosenschleife für besondere Dienste verliehen.

Lindt besuchen

Am 22. Januar geht es mit einer Führung durch das Lindt-Gebäude in Zürich weiter. Auch der Fabrikverkauf kann an diesem Tag genutzt werden, sagt Lefferts. Ein Vortrag zum Thema Autofahren im Alter steht am 5. Februar im Alten Rathaus mit einer Schopfheimer Fahrlehrerin an. Den Semesterabschluss bildet der zweite Teil eines Vortrags von Hubert Bernnat am 19. Februar. Im Vortrag „Mit dem Druckknopf fing alles an“ spricht er über ARaymond.