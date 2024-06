Weil am Rhein: Programm für Kieswerk-Open-Air steht

Für Verpflegung ist an mehreren Ständen gesorgt

Auch kulinarisch wird wieder einiges geboten auf dem abgesperrten Open-Air-Gelände: Sechs verschiedene Caterer bieten Fleisch, Fisch, Flammkuchen, Pfannkuchen, Bratwurst, Popcorn, Kuchen und Panini. Der Kunstraum Kieswerk mit dem Kieswerk-Tresen und der Kieswerk-Bar, die Metzgerei Lederer, Delo Weil am Rhein und Barista Espresso Spezialitäten bieten mannigfaltige Getränke an.

Kunst- und Soundinstallation entführt in den Urwald

Der gleich neben dem Festival-Gelände gelegene Kunstraum Kieswerk von Volker Scheurer und Ania Dziezewska beteiligt sich in diesem Jahr mit einer Licht- und Soundinstallation am Open-Air. Die beiden Künstler haben auf einer Reise im Urwald der Andamanen bei nächtlichen Spaziergängen Geräusche und Tierstimmen eingefangen, die auf dem Festival-Gelände erklingen werden, wenn die Musik gerade nicht spielt. Passend dazu zeigt Dziezewska Werke aus beschichtetem Draht zum Thema Natur, die an torähnlichen Stahlkonstruktionen befestigt sein werden. Eine Vernissage für das Festival-Publikum findet am Sonntag, 31. Juli, ab 20 Uhr statt.

Eintrittspreise sind im Vergleich sehr günstig

Dass es keinen Festivalpass und kein Mehrtagesticket mehr gibt, und dass an der Abendkasse nur mit Karte bezahlt werden kann, begründet Peter Spörrer so: Die durch die Mehrtagespässe gebundenen Plätze seien früher oft frei geblieben, weshalb Interessenten an der Abendkasse trotz der freien Plätze abgewiesen werden mussten. Der Eintrittspreis für die einzelnen Abende sei im Vergleich mit ähnlichen Veranstaltungen sehr günstig. Als Open-Air-Kino-Veranstalter sei man zudem verpflichtend an ein zertifiziertes Kassensystem angebunden. Zusätzlich eine Bar-Kasse einzurichten, hätte die Stadt Weil am Rhein eine vierstellige Summe gekostet, weswegen man sich dagegen entschieden habe.

Kieswerk-Open-Air

Filme

Freitag, 26. Juli: Es sind die kleinen Dinge, (Komödie); Samstag, 27. Juli: Der große Gatsby (Film-Klassiker); Sonntag, 28. Juli: One Life (Drama), Montag, 29. Juli: Wunderland: Vom Kindheitstraum zum Welterfolg (Doku), Dienstag, 30. Juli: Das Zimmer der Wunder (Drama); Mittwoch, 31. Juli: Kleine schmutzige Briefe (Komödie); Donnerstag, 1. August: Radical – Eine Klasse für sich (Dramedy); Freitag, 2. August: Furiosa: A Mad Max Saga (Action); Samstag, 3. August: Dune: Part Two (Science-Fiction), Einlass: jeweils ab 19 Uhr, Filmstart: jeweils um 21.15 Uhr

Musik

Freitag, 26. Juli: Les 3 Dénicheurs – Chansons, französischer Jazz; Samstag, 27. Juli: Three4Two – Swing & Bossa; Sonntag, 28. Juli: Yankeles – Instrumental Klezmer & Balkan; Montag, 29. Juli: Sousoul – Soul, R’n’B, Funk; Dienstag, 30. Juli: Miriam Braun Duo – Zeitgenössische Folklore, zusammen mit Birte Albrecht; Mittwoch, 31. Juli: Andrew Cadie – English Folk Music; Donnerstag, 1. August: Los Capitanes Del Son – kubanische Musik: Salsa, Son; Freitag, 2. August: Psylence – Heavy Rock aus Weil am Rhein; Samstag, 3. August: Kaspar Deicher & Anton Schleidt – Live Electro Soundtrack

Vorverkauf

Tickets im Vorverkauf sind zum Preis von 13 Euro ausschließlich online auf www.kieswerk-open-air.de erhältlich. Der Eintrittspreis an der Abendkasse beträgt 15 Euro. Es ist nur Kartenzahlung möglich.