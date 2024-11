Weil am Rhein: Programm mit Bravour gemeistert

Am Vorabend in Hésingue

Da hatte die Orchestergesellschaft schon längst bewiesen, dass die 47 Musiker nach intensiven Proben ein herausforderndes Programm mit Bravour bewältigen konnten. Bereits am Vorabend hatten sie in der trockenen und ehrlichen Akustik des elsässischen Kulturzentrum La Comète in Hésingue ein intonationssicheres und technisch ausgereiftes Konzert gegeben.

Auch in Märkt war man gespannt auf die Ouvertüre „La cambiale di matrimonio“ des erst 18-jährigen aufstrebenden Gioacchino Rossini. Die einaktige Oper hatte mit ihrem Witz und ihrer Originalität bei ihrer Erstaufführung in Venedig Rossinis Ruf als geistvollen und damals erfrischend modernen Opern-Komponisten begründet. Die Ouvertüre zu La cambiale di matrimonio ist ein Jahr älter als die Oper selbst und führt in die komische Oper ein, die wie viele Theater- und Opernaufführungen dieser Zeit das bigotte Verhalten der bürgerlichen Kaufmannsfamilien karikierten. Rossini verwendete dafür seine Sinfonia in Es-Dur, die er noch als Arbeit für das Konservatorium von Bologna geschrieben hatte. Ein unterhaltsames und zugleich technisch anspruchsvolles Werk, vom Orchester mit hörbarer Lust an dynamischen Finessen interpretiert.