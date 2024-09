Weil am Rhein: Projektpräsentation macht Eindruck

Hierbei seien Fördergelder nicht einberechnet, da diese, so der Bürgermeister, nicht der entscheidende Faktor für eine Zustimmung sein sollten. Vorgesehen ist zunächst eine Sanierung des vorderen Bereichs, die hinteren Flächen, die derzeit für sportliche Aktivitäten genutzt werden, seien nicht in die aktuellen Pläne einbezogen worden.

Schulhof genügt heutigen Anforderungen nicht mehr

Im Vorfeld der Diskussion berichtete Wehrle über die einzelnen Schritte, die hinter den Projektbeteiligten lagen. Seit Jahren sei bekannt gewesen, dass der Schulhof nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Schulalltag genüge. Heute sei der Pausenraum ein wesentlicher Bereich der Schule, der den ganzen Tag über genutzt werde. Auch sicherheitstechnische Arbeiten und eine Wartung hätten angestanden. Hitze und die Versiegelung der Flächen hätten unter den veränderten Klimabedingungen über kurz oder lang ein Eingriffe nötig gemacht.

Der Blick zurück

Transparenz und Teilhabe sei der Stadtverwaltung bei dem Projekt wichtig gewesen, weshalb die „drumrum Raumschule“ das Projekt übernehmen sollte. Mit den Schülern wurden in Workshops Pläne und Modelle erstellt, die deren Wünsche sowie die der Lehrkräfte und aller an der Schule Beschäftigten berücksichtigen sollten. Damals habe man sich auf ein Budget von 750 000 Euro geeinigt. Im kommenden Jahr soll der Auftrag in einem Wettbewerb an Architekturbüros vergeben werden.