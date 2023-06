Zwingend notwendig sind Terminbuchungen über das Online-Portal für folgende Angelegenheiten: Neubeantragung von Ausweisdokumenten, polizeiliches Führungszeugnis/Gewerbezentralregister, Fischereischein, An- und Ummeldung (nicht vor dem Einzugsdatum möglich) und Abmeldung ins Ausland (frühestens sieben Tage vor Auszug). Nur schriftlich möglich ist das Beantragen eines Bewohner- oder Gewerbeparkausweises.

Infotheke zieht um

Bis etwa Mitte September wird die Infotheke noch an ihrem alten Platz neben dem Haupteingang zu finden sein. Der bestehende Empfang wird dann demontiert und durch einen neuen Empfangstresen im Übergangsbereich von Bestands- und Erweiterungsbau ersetzt. Die neue Infotheke ist dann von allen Eingängen her einsehbar. Zusätzlich werden am alten Standort der Infotheke zwei weitere Büros entstehen, die vom Bürgerbüro genutzt werden.

Online-Terminvereinbarungen sind unter www.weil-am -rhein.de/start/rathaus/buergerservice/terminbuchung möglich. Bei Schwierigkeiten ist das Bürgerbüro unter Tel. 07621/704330 erreichbar.