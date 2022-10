Weil am Rhein Psalmen in vertonter Form

Neben dem Konzert am Samstag, 8. Oktober, in Weil am Rhein-Haltingen tritt das Vokalensemble mit Pisonero und Pfarrer Möller nochmal am Sonntag, 9. Oktober, um 20.15 Uhr in der evangelische Pauluskirche in Badenweiler auf. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Um eine „großzügige Spende“ für die kirchenmusikalische Arbeit wird gebeten.