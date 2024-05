Unsere Empfehlung für Sie Weil am Rhein Protest gegen Tiere im Circus Tierschützer demonstrieren beim LGS-Gelände.

Die elfjährige Tochter Samira präsentierte eine Darbietung als „Schlangenmädchen“, die den Besucher atemlos und staunend machte, wie derartige Körperverrenkungen überhaupt möglich sind. Ein Artist zeigte Handstände auf einer Stuhl-Pyramide bis nahezu zur Decke des Zelts, eine Kinn-Akrobatik und stemmte Handwerkszeug bis zur Schubkarre. Tierdressuren mit vier Hunden, zwei Eseln, den Pferden „Mini“ und „Maxi“ und fünf kleinen Ponies beeindruckten die Besucher.

Kinder haben Spaß

Besonders die kleinen Besucher hatten ihren Spaß an der Vorstellung und fühlten sich im Familienzirkus bestens aufgehoben. Sie wurden in das Ballspiel der Clowns einbezogen und durften in der Pause nicht nur mit dem Lama Hansi Selfies machen, sondern es auch streicheln. Es gab zudem die Möglichkeit, auch auf den fünf Ponies in der Manege zu reiten. Außerdem konnten die Besucher in der Pause die Stallungen der Tiere ansehen.

Info: Der Zirkus gastiert bis einschließlich Sonntag, 26. Mai, in Weil am Rhein. Bis Samstag starten die Vorstellungen jeweils um 16 Uhr, die Vorstellung am Sonntag beginnt um 11 Uhr. Die Tickethotline ist unter Tel. 0163/ 450 70 86 erreichbar.