Weil am Rhein Publikum wurde schmerzlich vermisst

Das Musizieren ist zugleich noch mit viel Ungewohntem verbunden. „Wir müssen weiterhin großen Abstand halten“, schildert Krause die Anpassungen, die etwa bei Auftritten und Proben mit dem Collegium Musicum Basel nötig sind. Das bringe zum Beispiel mit sich, dass es schwieriger wird, die Kollegen zu hören. „Im Zusammenspiel kann das ein echtes Problem werden.“ Letztlich aber müsse man lernen, sich mit den neuen Gegebenheiten auf der Bühne zu arrangieren.

Stärker fällt für den Hornisten ins Gewicht, dass bei den Auftritten mit dem Orchester zuletzt kaum noch Publikum im Saal sein konnte. Die Auftritte wurden gestreamt und konnten von zuhause aus im Internet verfolgt werden. „Dabei fehlt aber die ganze Atmosphäre“, weist Krause auf die Bedeutung hin, die die Zuhörer in Wechselwirkung mit den Musikern während eines Konzerts entfalten. Schwierig sei zudem gewesen, dass die Auftritte auch aufgezeichnet und im Nachgang teils sehr detailliert ausgewertet wurden. Das dadurch entstehende Streben nach Perfektion sei nicht selten mit mehr Druck für die Musiker verbunden gewesen.

Dass im Zuge der Corona-Krise die Aufnahmetechnik ein Stück weit in den Vordergrund gerückt ist, habe aber auch positive Seiten, weiß der in Ötlingen lebende Musiker. Denn beim Üben zuhause konnten viele seiner Schüler von den kurzen Aufnahmen, die ganz einfach mit dem Handy gemacht wurden, profitieren. „Viele haben auf den Instrumenten einen unheimlichen Fortschritt gemacht“, freut sich Krause. Die Audio-Dateien könnten daher auch nach der Corona-Krise Bestandteil seines Unterrichts bleiben, blickt er voraus. Auf die große räumliche Distanz zu den Schülern und die trennenden Plexiglaswände will der Musiker aber wieder verzichten, sobald es möglich ist.

Einschränkungen im Lehrbetrieb

Was im Lehrbetrieb an der Musikschule fehlte, war in erster Linie die Gemeinschaft. Die Kinder und Jugendlichen konnten deutlich weniger in Ensembles spielen. Beiträge für Wettbewerbe wurden teils per Video aufgezeichnet und eingereicht. Konnten Schüler doch vor einer Jury vorspielen, mussten Lehrer und Eltern vor der Tür warten. Seitens des Lehrer-Kollegiums fehlte zugleich die Möglichkeit, die Schule etwa bei einem „Tag der offenen Tür“ vorzustellen, was sich letztlich auch negativ in der Zahl der Anmeldungen niedergeschlagen habe, so Krause. Und auch die wichtige Erfahrung, vor einem großen Publikum zu spielen, konnten die Schüler kaum noch machen.

Eben diese Erfahrung fehlte gerade zu Beginn der Corona-Krise auch den „Sugar Foot Stompers“. Anders als im Orchester gab es mit der Jazz-Gruppe keine Online-Alternativen, berichtet Bandleader Krause. „Wir brauchen einfach das Publikum.“ Dass zugleich auch das Publikum die Musik braucht, sei bei den Auftritten, die zuletzt unter anderem im „Loewen“ in Eimeldingen wieder stattfinden konnten, deutlich geworden. „Wir haben einen unglaublichen Zuspruch erhalten“, freut sich Krause, der in der Combo das Waschbrett spielt und singt. Solche Erfahrungen würden ihm immer wieder zeigen, welch großes Privileg es für ihn als Musiker ist, seine Leidenschaft und seinen Beruf im wahrsten Sinne des Wortes in Einklang zu bringen. „Musik ist für mich dazu da, dass sich die Menschen besser fühlen“, sagt er. Sein Verständnis für die Corona-Maßnahmen sei deshalb groß. Schließlich wolle er nicht, dass ein Konzert-Besuch mit einem unguten Gefühl verbunden sei. Dass mit den entsprechenden Regeln inzwischen wieder Jazz-Abende mit einem entspannten und fröhlichen Publikum möglich sind, sei daher umso schöner. „Es ist, als ob man neu auf die Welt kommt.“