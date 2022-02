Weil am Rhein Qualifizierung als Tageseltern läuft

Weil am Rhein. Sie freuen sich darauf, nach und nach kleine Schützlinge in Empfang nehmen und Eltern in der Betreuung ihrer Kinder unterstützen zu können. Die Wohlfühlatmosphäre, die die Teilnehmer bereits im Kurs geschaffen haben, sei schon ein kleiner Hinweis darauf, wie geborgen sich auch die Kleinsten in der familiären Betreuung von Tagesmüttern und Tagesvätern fühlen können, heißt es weiter.

Dabei sei es vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, welche einen großen Mehrwert der Kindertagespflege darstelle. Für Eltern, die in einem Beruf arbeiten, dem die Betreuungszeiten in Einrichtungen nicht entgegenkommen, biete die Kindertagespflege flexiblere Lösungen. Und auch die Tageseltern hätten durch die Betreuung in ihrem eigenen zu Hause die Möglichkeit, ihre eigene Familie und Berufstätigkeit vereinbaren zu können.