Weil am Rhein Quartiere kindgerecht entwickeln

Siedlungsstruktur

In der umfangreichen Dokumentation des Planungsbüros „Stadtkinder“ wird zunächst die Siedlungsstruktur in Weil am Rhein analysiert. Demnach entfalten die Eisenbahntrasse sowie große Verkehrstangentialen eine Barrierewirkung innerhalb des Stadtgebiets. „Stadtteile wie Friedlingen sind vom Zentrum abgeschnitten, Haltingen ist in zwei Siedlungsbereiche zerschnitten und der Dreiländergarten ist durch eine Hauptverkehrsstraße getrennt“, heißt es dort. Die Idee eines stadtübergreifenden Freiraumsystems, in dem sich Kinder frei und sicher bewegen können, sei durch die Barrierewirkung erschwert, halten die Autoren fest. Als Idee wird daher festgehalten, die einzelnen Quartiere in den Blick zu nehmen und für Kinder zu entwickeln, und zugleich gute Fuß- und Radwegeverbindungen zwischen den verschiedenen Ortsteilen zu schaffen.

Grüne Räume

„Die Nähe zu Landschaftsräumen mit einer großen Strukturvielfalt und die Lage der Stadt am Rhein sind Potenziale für Naherholung und aktive Freizeitgestaltung“, heißt es in dem Bericht. Bei den wenigen innerörtlichen Grünflächen sehen die Studienautoren vor allem im Rheinpark als auch im Dreiländergarten und im Läublinpark Chancen für die Stadtentwicklung. Das Rheinufer sollte noch stärker erlebbar gemacht werden, damit die Lage am Rhein auch in der Stadt präsent ist, der Dreiländergarten und der Läublinpark müssten erneuert und aufgewertet werden, heißt es.