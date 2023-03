Weil am Rhein Radfahrer schwer verletzt

Mit Auto kollidiert: Ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer war am Donnerstag gegen 18.20 Uhr auf dem an der B 3 abgesetzten Radweg in Richtung Haltingen unterwegs, als er an dem Kreisverkehr B 3/Umfahrung Haltingen die Kreisstraße 6328 (Dorfstraße) überqueren wollte. Dabei soll er eine von Ötlingen kommende 52-jährige Autofahrerin übersehen haben. Auf der K 6328 kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pedelec-Fahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Pedelec-Fahrer in ein Krankenhaus. Nach Sachlage trug er keinen Fahrradhelm, heißt es im Polizeibericht.