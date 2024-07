Zwei Radfahrer sind am Freitag gegen 17.30 Uhr zusammengestoßen. Ein 24-Jähriger wollte von einem Grundstück nach links in den Eimeldinger Weg einfahren. Dabei übersah er einen 55-Jährigen, der den Eimeldinger Weg befuhr. Beide Radfahrer stießen zusammen und stürzten. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt, der 24-Jährige leicht. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.