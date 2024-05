Leicht verletzt hat sich eine Radfahrerin bei der Kollision mit einem Auto am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr. Eine 46-jährige Autofahrerin war laut Polizei in der Hinterdorfstraße in Weil am Rhein mit der 25-jährigen Rennradfahrerin zusammengestoßen. Die Fahrradfahrerin fiel danach auf die Straße und verletzte sich leicht. Sie wurde vom verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auto und Rennrad wurden beschädigt.