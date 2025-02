Weil am Rhein: Radladen in Haltingen wechselt die Besitzer

„Der Laden ist Markus’ Baby. Das gibt er nicht jedem, wir mussten uns beweisen“, erzählt Patrizia Schellhammer. Zufällig hatten sie vom besten Freund ihres Sohnes, der bei Veloziped arbeitet, erfahren, dass Markus Müller einen Nachfolger sucht.

„Mehr Zeit für Touren und Reisen“

„Es war ein monatelanges Kennenlernen und Herantasten“, so Schellhammer. Markus Müller, der am 1. Oktober 1988 in der Scheune seines Elternhauses den Veloladen in Haltingen eröffnet und zu einer Institution ausgebaut hat, weiß sein Geschäft in fähigen Händen.