Weil am Rhein Radler stellen schlechtes Zeugnis aus

Winterdienst gut

In einer gesonderten Auswertung hat der ADFC festgehalten, wo Weil am Rhein nach dem Urteil der befragten Radler im Vergleich zu ähnlich großen Orten dasteht. Hier konnte Weil vor allem mit der Reinigung der Radwege, bei zügigem Radfahren sowie dem Winterdienst auf Radwegen punkten.

Wie bei der Wegweisung für Radfahrer und der Erreichbarkeit des Stadtzentrums liegt Weil in diesen Punkten über dem Durchschnitt.

Im Vergleich zur Umfrage von 2021 hat Weil sich nicht verbessern können. Im Gegenteil: Im Vergleich zu anderen Städten mit zwischen 20 000 und 50 000 Einwohnern fällt die Kritik der Radfahrer vielmehr noch deutlicher aus.

„Was in Weil vor allem fehlt, ist ein durchgängiges Radwegenetz“, bestätigt denn auch Klaus Geese, Vorsitzender der IG Velo in Weil, der sich „als sehr bewusster Radfahrer“ an der Befragung des ADFC beteiligt hat.

IG Velo nimmt Stellung

Außerdem brauche es mehr Abstellmöglichkeiten in der Innenstadt, und dort, wo man den Verkehrsmodus wechsle, etwa am Bahnhof. Radfahren in Weil macht ihm trotzdem Spaß, weil es die schnellste und einfachste Methode ist, von einem Ort zum anderen zu kommen, unterstreicht der Haltinger.

Gerade weil das so ist, und weil in Weil so viele Menschen mit dem Rad fahren, sei mehr Unterstützung der Stadt vonnöten, um das Radfahren sicherer und angenehmer zu machen, findet Geese.

Hintergrund

Der Radfahrerverband ADFC

, der vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert wird, sieht die Ergebnisse seines Fahrradklima-Tests

als Orientierungshilfe für die Kommunen. Sie könnten Vergleiche zu anderen Orten ziehen, ihre Stärken und Schwächen identifizieren und so Maßnahmen ergreifen, heißt es auf der Internetseite. Mit Hilfe eines Fragebogens können Radfahrer ihre Meinung über „Spaß oder Stress“ beim Radfahren an ihrem Wohnort zum Ausdruck bringen. Die Fragen betreffen Sicherheitsgefühl und Komfort, die Radverkehrsinfrastruktur und -förderung vor Ort bis hin zu den Möglichkeiten, Fahrräder sicher zu parken oder im öffentlichen Nahverkehr mitzunehmen.