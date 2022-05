Weil am Rhein Räder reparieren im Rheinpark

Weil am Rhein. Boxenstopp im Rheinpark: Damit die Radtour in Weil am Rhein nicht Knall auf Fall zu Ende geht, gibt es seit kurzer Zeit eine Fahrrad-Reparaturstation im Friedlinger Rheinpark. Auch für Rollstühle und Kinderwagen ist diese Station geeignet, teilt die Stadt mit. Radfahrer können an der Station nicht nur ihre Reifen aufpumpen und den Mantel wechseln, die diversen Schraubendreher sorgen auch dafür, dass Bremsen, Kette oder Lenker wieder festgezogen ihre wichtigen Dienste leisten können. Der Servicepunkt, der sich zwischen der Dreiländerbrücke und dem Kreisel direkt neben der Minigolfanlage befindet, verfügt über alles, was das Velo-Herz begehrt, heißt es in der Mitteilung weiter.