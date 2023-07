Weil am Rhein Räte besichtigen Haltinger Baustelle

Der neue Zebrastreifen liegt weiter rechts als der provisorische gelbe. Foto: Beatrice Ehrlich

Neuer Zebrastreifen

Ein neuer Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) über die Güterstraße hinüber zur Unterführung werde ein wenig weiter rechts als das bisher dort eingezeichnete, gelbe Provisorium auf den fertigen Fahrbahnbelag aufgebracht, kündigte Rotzler an. Markierungen für Blinde seien zu beiden Seiten der Straße aber bereits angebracht. Das Straßenniveau sei tiefer als zuvor, die Einfahrt in die Unterführung demnach weniger steil. Der Bereich rechts vom Fußgängerüberweg – von der Westseite der Unterführung aus gesehen, sei Bahngelände, führte Rotzler aus. Hier solle irgendwann einmal eine Rampe und eine Treppe zum Bahngelände hinauf entstehen.

Eine Treppe zum Bahngelände gibt es im Moment nur direkt in der Unterführung. Foto: Beatrice Ehrlich

Zwei Gehwege führen durch die Unterführung, jeweils einer rechts und einer links der Fahrbahn. Die Gehwege seien radfahrerfrei, unterstrich Rotzler, das heißt, Fahrradfahrer dürfen sie mitbenutzen, ohne abzusteigen. Angezeigt werde das später durch das runde blaue Schild für Fußgänger mit einem weißen eckigen Zusatzschild mit der Freigabe für Radfahrer. Geh- und Radwege seien barrierefrei.

Barrierefreie Rampe

Der rechte, oder auf der Südseite verlaufende Gehweg ist als Rampe angelegt, die auf der Ostseite in eine Steigung übergeht, jedoch nicht mit einem Steigungswinkel über sechs Prozent, wie Rotzler festhält.

Leitungen verlaufen kreuz und quer durch die zu sanierende Straße- Foto: Beatrice Ehrlich

Alle Leitungen durch die Unterführung zu legen, habe einigen Aufwand gekostet, sagt er mit Blick auf die Nordseite der Unterführung, wo der Gehwegs im Nachhinein noch einmal verlegt und ein neues Fundament gegossen werden musste. Leitungen für Abwasser, Gas, Wasser und Telekommunikationsanbieter sowie ein Entlastungskanal mit Rückstauvolumen haben hinter dem Gehweg Platz gefunden.

Mit Blick auf die stabilisierte Böschung: Die Gemeinderäte mit Markus Rotzler (2.v.r.) und Bürgermeister Martin Gruner (r.) Foto: Beatrice Ehrlich

Steile Böschung

Nachvollziehbar wurde beim Lokalaugenschein auch die jüngste Bauverzögerung: Die Böschung an der südlichen Fußgängerrampe drohte aufgrund ihrer starken Neigung abzurutschen. Eine Spezial-Tiefbaufirma musste gesucht und gefunden werden, um den Hang mithilfe von Ankern und Spritzbeton zu sichern.

Die stabilisierte Böschung und der entstehende Fuß- und Radweg Foto: Beatrice Ehrlich

„Das hat uns vier Wochen gekostet“, sagte Rotzler. An dieser Stelle wird der Gehweg schmaler, 2,50 Meter an der schmalsten Stelle breit, informierte er. Am Ende der Straßensanierung sollen am Ostende der Heldelinger Straße die Ampelanlagen erneuert und näher an die B3 verlegt werden, so, dass beim Überqueren keine Barriere überwunden werden muss.

Abschluss am östlichen Ende der Heldelinger Straße Foto: Beatrice Ehrlich

Man sei zuversichtlich, die Baustelle bis Ende des Jahres fertigstellen zu können, sicherte Rotzler zum Abschluss den Räten zu.