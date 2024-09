Weil am Rhein: Rat macht Weg für Flüchtlingsunterbringung frei

Andreas Rühle (UFW) hatte bereits im Finanzausschuss die großen Herausforderungen benannt, die mit der Integration einer großen Zahl von Geflüchteten im Stadtteil Friedlingen einhergeht. „Wir sind in der Pflicht, aber wir stoßen an Grenzen“, sagte er nun im Gemeinderat. In der Rheinschule oder jüngst beim gemeinschaftlichen Rhine-Clean-Up werde erfolgreiche Integrationsarbeit geleistet. „Da lacht mein Herz.“ Es gebe aber auch Schwierigkeiten, etwa, weil in Friedlingen kein Kinderarzt praktiziere. Rühle schlug zudem vor, die Geflüchteten durch gemeinsame Aktionen im Stadtteil von Anfang an mit in die Verantwortung zu nehmen.