Der Grundstein für den Rathauserweiterungsbau ist gelegt. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz hat aus diesem Anlass am Dienstagabend eine Zeitkapsel mit diversen Dokumenten und Objekten bestückt. Anschließend wurde diese in die passende Aussparung (im Bildhintergrund zu sehen) eingefasst, provisorisch hinter einer Kupferplatte verborgen. Später wird die Kapsel hinter einer Grundsteinplatte eingemauert – so, wie auch im Bestandsgebäude an der Längsseite des Sitzungssaals im Jahr 1962 geschehen. Die Wand des Neubaus schließt übrigens an diese an. Auf der neuen Grundsteinplatte steht übrigens das Jahr 2020, „das Jahr des Spatenstichs“, erläuterte Dietz. Er sprach von einem besonderen Tag: „Grundsteinlegungen für städtische Verwaltungsgebäude sind selten. Nicht jede Generation von Kommunalpolitikern kann ein solches Ereignis begehen.“ Zahlreiche Gemeinderäte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung ließen sich dies nicht entgehen. Daran schloss sich ein Rundgang durch den Erweiterungsbau an (wir berichten noch ausführlich). Foto: Saskia Scherer