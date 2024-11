Die WC-Anlagen im Bestandsgebäude des Rathauses werden saniert. Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung der Baufreigabe in Höhe von insgesamt 350 000 Euro zu diesem Zweck bei einer Enthaltung (Hansjörg Wöhrle, AfD) zugestimmt. Die Sanitäranlagen sollen auf allen drei Stockwerken des in den 60er-Jahren erbauten Rathauses hergerichtet werden.