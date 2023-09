Weil am Rhein Wo die Trauben gemolken werden

Trauben im Haltinger Rebberg Foto: Beatrice Ehrlich

„Der Herrgott hat es gut mit uns gemeint“, freut sich Engler, gibt aber gleich darauf zu bedenken: „Wir haben es noch nicht“. Denn so lange die Trauben nicht gelesen, in große Bottiche verfrachtet und auf dem Hof in große Tanks geleert wurden, weiß niemand, was kommt. Extreme Wetterereignisse wie sie zuletzt öfter zu beobachten waren, können eine Ernte in wenigen Minuten buchstäblich „verhageln“. Und Engler zeigt auch, welche verheerende Wirkung der Esca-Krankheit, von Pilzen verursacht und von den Winzern gefürchtet, auf einen Weinstock haben kann: Er stirbt innerhalb weniger Tage ab.

Durch Esca-Krankheit geschädigter Rebstock Foto: Beatrice Ehrlich

Dagegen könne man nichts machen, sagt die Winzerin. Im Weitergehen weist sie darauf hin, was einzelne Rebsorten unterscheidet. So seien beim Burgunder die Beeren drall und sehr kompakt angeordnet, besonders im oberen Teil der Traube. Die unteren Beeren könnten sich weniger frei entfalten und im schlimmsten Fall faulen. Wie sie dagegen vorgeht, nämlich indem sie eine Traube „melke“ demonstrierte Engler zur Freude der Zuschauer: Ähnlich wie beim Melken drücke sie den Saft aus den Beeren auf mittlerer Höhe der Traube und verschaffe dieser so Erleichterung. Eine wesentlich aufwändigere Alternative sei, die Traube zu teilen.

Einen Halt legen die Rebgänger am „Spritzehüsli“ ein, einer Haltinger Besonderheit. Etwas oberhalb des Dorfs auf der „Hermannshöhe“ gelegen, wurde das kleine Haus 1952 errichtet, um hier Pflanzenschutzmittel gemäß der Vorgaben des Weinbauberaters zentral anzurühren und an die Winzer auszugeben.

Am „Spritzehüsli“ Foto: Beatrice Ehrlich

Der Name des Standorts ist eine Hommage an die Haltinger Hermann Lehmann, Hermann Fischer und Hermann Schaufelberger, die das Spritzenhaus einst errichtet hatten. Sie sei dankbar dafür, sagt Engler, denn so müsse sie die Mittel nicht zu Hause lagern. Mit Blick auf eine frisch geteerte Gasse in den Rebberg hinauf, lobt Engler die Stadtverwaltung für die zuverlässige Instandhaltung der Wege.

Neu gemachter Weg im Weinberg Foto: Beatrice Ehrlich

Große Aufmerksamkeit erregt ein Rebstück, in dem die Rebzeilen mit schwarzen Netzen bedeckt sind. Diese Netz biete sehr guten Schutz vor Regen und Hagel, zum Bearbeiten der Stöcke lasse es sich hochziehen wie ein Rolladen. Damit erziele man sehr gute Ergebnisse.

Schutznetze gegen Regen und Hagel Foto: Beatrice Ehrlich

Das Netz halte außerdem Wespen ab und diene als Sonnenschutz, erläutert Matthias Dirrigl, Gemeinderat und Winzermeister aus Haltingen.

Winzer zu sein, bedeute Mut und Bereitschaft zur Veränderung, sagt Oberbürgermeister Wolfgang Dietz zum Abschluss.

Abschluss mit Vesper und Wein Foto: Beatrice Ehrlich

Am Schluss der Rebbegehung steht ein Vesper unter dem kühlenden Dach der Winzergenossenschaft.