Für Bieber ist das 45. Dorffest sein letztes als Festchef. Bei der Versammlung der Dorffestgemeinschaft am 8. Juli soll sein Nachfolger gewählt werden. Am Samstagabend war der Besuch sehr gut, besser als am Freitag, wo zahlreiche Bänke frei blieben. Das Essensangebot reichte von Cordon bleu bis zum Winzersteak mit Spätzle.

Die Bläserklasse des Musikvereins unterhielt die Festbesucher am Samstag, an zwei Abenden spielte das „Duo Schwarz“ auf der Bühne am Herbergsweg volkstümliche Lieder.