Weil am Rhein Reges Kommen und Gehen

Weil am Rhein-Haltingen (sc). 199 Personen durften sich gleichzeitig in der Halle aufhalten. Die Einschränkungen mussten die Vorstandsfrauen erst einmal kurzfristig verdauen. Gezwungenermaßen wurden im Eilverfahren einige Änderungen in der Organisation der Wohltätigkeitsveranstaltung beschlossen. „Ohne Kaffeestube fehlt die Kommunikation mit den Besuchern“, sagte Sabine Musolt, die seit 30 Jahren Vorsitzende des Vereins ist.

Jeder Besucher erhielt ein nummeriertes Kärtchen, das beim Hinausgehen wieder abgegeben wurde. So war eine Kontrolle der Anzahl der Gäste möglich. In der Festhalle hatten die Besucher Gelegenheit, von Stand zu Stand zu flanieren. Eine große Auswahl an gestrickten Puppenkleidern empfahlen sich als Weihnachtsgeschenk für die kleinen Puppenmütter. Filzpantoffeln, Bettsocken, handgestrickte Socken in allen Farben und Größen für den Vater und den Opa – Weihnachten kann kommen. Bunte Schützen, gehäkelte Topflappen oder eine nachhaltige Idee, aus Stoff gefertigte Flaschenverpackungen und vieles mehr war auf den Tischen ausgebreitet.