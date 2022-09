Weil am Rhein Regio-Orgelzyklus beginnt

Weil am Rhein . Die Konzerte des Regio-Orgelzyklus finden jeweils sonntags ab 17 Uhr statt. Zum Auftakt spielt am Sonntag, 9. Oktober, Johannes Lamprecht aus München. Am Sonntag, 16. Oktober, spielt Olivier Wyrwas aus Mulhouse die Metzler-Orgel und am Sonntag, 23. Oktober, schließt Benjamin Guélat aus Solothurn den Regio-Orgelzyklus an der Metzler-Orgel.

Johannes Lamprecht wird im ersten Konzert am 9. Oktober neben Bekanntem neue, ungewohnte Klangwelten wie ein Werk von John Cage und Olivier Messiaens „Chants d’oiseaux“ präsentieren. In diesem erklingen imitierte Vogelstimmen zwischen einem variierenden Refrain. Eingebettet ist das Programm in die große Fuge und Toccata F-Dur von Johann Sebastian Bach.