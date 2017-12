Weil am Rhein Reibungslos geklappt

Die Freiwillige Feuerwehr und die Weiler DRK-Ortsgruppe hatten ihre Abschlussübung im Gebäude von Stäubli Electrical Connectors.

Weil am Rhein. Es wurde angenommen, dass sich im Gewerbegebiet Rebgarten in Haltingen dramatische Szenen abspielen: Im Betriebs-Gebäude bricht im zweiten Obergeschoss ein Feuer aus. Neun Personen werden vermisst, sie sind teilweise verletzt oder stehen unter Schock. Die starke Rauchentwicklung im Gebäude erschwert die Rettungsmaßnahmen und stellt auch für die Feuerwehr eine Gefahr dar. Drei der vermissten Personen konnten sich aus den Flammen retten und signalisieren ihre Anwesenheit an einem Fenster im dritten Stock. So können sie von der Feuerwehr über die große Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Von Rettungstrupps mit Atemschutz werden die restlichen sechs Personen aus dem Gebäude geführt oder getragen. In der Zwischenzeit hat der DRK im Außenbereich Zelte aufgebaut, in denen die Verletzten versorgt werden. Die Befragung der Geretteten soll helfen, der Ursache des Brandes auf den Grund zu gehen: Ein Mitarbeiter hatte in der Personalküche ein Feuer verursacht.

Glücklicherweise handelte es sich hier um eine Übung mit gestelltem Szenario. Sinn und Zweck solcher Übungseinsätze ist es, eine Brandkatastrophe möglichst realistisch nachzustellen, damit im Ernstfall richtig und schnell reagiert werden kann.

Die Feuerwehr zeigt sich zufrieden: Nur fünf Minuten nach Auslösen des Feueralarms traf sie am Einsatzort an der Hegenheimer Straße ein. Auch die Zusammenarbeit mit dem DRK und die Versorgung der „Verletzten“ hat reibungslos funktioniert. Nach zwei Stunden war die komplette Übung mit Lagebesprechung und Aufräumarbeiten erledigt.

„Für uns ist es selbstverständlich, die Feuerwehr und das DRK zu unterstützen“, meint John Dallapiccola, Geschäftsführer bei Stäubli in Weil. „Zusätzlich erhalten wir wichtige Tipps, wie wir die Sicherheit im Hause noch verbessern können.“ So sollen zum Beispiel in den Treppenhäusern die Beschriftung der verschiedenen Stockwerke besser gekennzeichnet werden, um der Feuerwehr die Orientierung zu erleichtern.