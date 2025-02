Ein Vortrag unter dem Titel: „Reichsträume – Reichsbürger*innen in Baden-Württemberg zwischen Tag X und Corona-Protest“ findet am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus, in der Riedlistraße 16 statt. Referent ist der Publizist und Rechtsextremismusforscher Andreas Speit, der für die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg die Reichsbewegten-Szene in Baden-Württemberg untersucht hat.