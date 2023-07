Dr. Tanja Reinhardt-Albiez aus Lörrach wird die neue Schulleiterin am Oberrhein-Gymnasium Weil am Rhein. Regierungsschuldirektorin Claudia gab dies anlässlich der Verabschiedungsfeier von Direktorin Silke Wießner am Donnerstagmittag bekannt. Reinhardt-Albiez ist Lehrerin für Latein, Deutsch und Geschichte und ist erst vor kurzem ans Oberrhein-Gymnasium gekommen, wo sie von Beginn an Verantwortung im Schulleitungsteam übernommen hat, unter anderem für die Bereiche Schulentwicklung und Begabungsförderung. Sie ist Grünen-Stadträtin in Lörrach.