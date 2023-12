Einsatzkräfte hatten den Mann am frühen Donnerstagmorgen am Autobahnübergang Weil am Rhein kontrolliert. Er legte einen deutschen Aufenthaltstitel vor, der nicht auf ihn ausgestellt war. Eine Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass es sich um einen albanischen Staatsangehörigen handelte, der zudem von drei Staatsanwaltschaften gesucht wurde.

Nicht nur wegen des Verdachts des Ausweismissbrauchs sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung des Aufenthaltstitels erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.