Weil am Rhein Reisende steigen wieder in Weil ab

Mehr private Reisen

Auch beim „Fritz Hotel“ ist die Anzahl der Übernachtungen gestiegen. Man habe eine Art Verschiebung feststellen können, erklärt eine Mitarbeiterin auf Anfrage unserer Zeitung. Denn während es zwar noch weniger geschäftliche Aufenthalte gebe, habe die Anzahl der Privat-Übernachtungen zugenommen. Zwar sei man hinsichtlich der Auslastung noch nicht ganz auf dem Stand der Vor-Corona-Zeit, „aber es entwickelt sich“. Gerade hinsichtlich der Geschäftsreisenden seien die Veränderungen, die sich im Laufe der Corona-Krise ergeben haben, noch zu spüren. Denn es werde offenbar weiterhin verstärkt digital gearbeitet.

Der Blick voraus ist im „Fritz Hotel“ optimistisch, auch wenn schwer zu sagen sei, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln wird. Auch müsse sich noch zeigen, in wie weit die in den vergangenen beiden Jahren entstandenen Strukturen hinsichtlich des Reiseverhaltens – gerade der Geschäftsreisenden – künftig beibehalten oder möglicherweise auch wieder aufgebrochen werden.

Nicht weniger optimistisch gestimmt ist man im Hotel „Go2Bed“ beim Blick auf die kommenden Monate. Dass es erneut zu umfassenden Einschränkungen kommen wird, hält Inhaber Helmut Steffan für wenig wahrscheinlich. Steffans Optimismus ist auch der jüngsten Entwicklung zu verdanken. „Wir waren drei Monate komplett ausgebucht.“ Erstmals sei diese Woche wieder ein Zimmer frei gewesen, aber schon am Wochenende sei wieder alles belegt, freut er sich.

Positiv haben sich zum einen die zahlreichen Veranstaltungen in den vergangenen Wochen ausgewirkt, zu denen Gäste auch von weiterer her angereist waren und im Hotel übernachteten. Ebenso hat Steffan von der Reisebewegung der zahlreichen Touristen – etwa aus Holland und den Beneluxländern – profitiert. Denn viele legen auf ihrem Weg in den Süden oder später zurück in die Heimat einen Zwischenstopp in Weil am Rhein ein.

Weil am Rhein (sas/ilz). Hinsichtlich der Energiepreise fürchtet Maria Paschali (Hotel „Axion“), noch ihr blaues Wunder zu erleben. „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.“ Ein wenig habe sie selbst auch schon die Preise anpassen müssen. Die Gefahr sei aber, dass Gäste deshalb wegbleiben.

Beim Betrieb kann sie glücklicherweise auf ihre Familie zählen. „Ohne sie ginge es nicht. Ich arbeite schon 200 Prozent.“ Es fehlen etwa Kräfte in der Reinigung und im Service.

Heidi Huber-Meurer (Hotel „Central“) musste noch keine Preise erhöhen – sie rechnet aber damit, dass das bald der Fall sein wird. „Die Wäsche-Firma hat schon zweimal aufgeschlagen.“ Es sei schwierig, Kosten zu kalkulieren. Viele ihrer Zimmer verfügen über Klimaanlagen, die bei der Hitze diesen Sommer oft in Betrieb waren. „Das ist natürlich ein hoher Kostenfaktor.“

Die Personalsituation bezeichnet sie als „etwas schwierig“. „Ich habe zum Glück sehr gutes und hoffe, dass es so bleibt.“

Von einer „großen Katastrophe“ spricht Hans-Jürgen Sellent (Hotel „Dreiländerbrücke“) mit Blick auf die Energiepreise. „Bei den Stromkosten liegen wir bei 300 Prozent dessen, was wir vorher hatten.“ Auch er musste schon Preise erhöhen. „Es geht nicht anders.“

Auch die Personalsituation sei ein großes Problem. „Wir erhalten sehr wenige qualifizierte Bewerbungen.“ Es gebe ein Portal, auf dem sich die Hotels selbst bei den Mitarbeitern bewerben. Ein großer Vorteil laut Sellent: Für auswärtige Angestellte kann der Betrieb seine Appartements für einige Monate zur Verfügung stellen.

Die Entwicklung der Energiepreise macht auch Helmut Steffan („Go2Bed“) Sorgen. Diese wirken sich einerseits direkt auf die Betriebskosten aus, könnten andererseits aber auch dazu führen, dass weniger Geschäftsreisen unternommen werden. Denn wenn sämtliche Betriebe in den kommenden Monaten sparen müssen, werden sie es sich zweimal überlegen, ob Geschäftsreisen inklusive Übernachtung noch im Budget sind, befürchtet er.

