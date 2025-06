Ein 37-Jähriger wurde bei der Einreise nach Deutschland aufgrund eines Haftbefehls durch die Bundespolizei festgenommen. Zusätzlich wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt, teilt die Polizei mit. Einsatzkräfte der Bundespolizei den kontrollierten am Mittwochabend den 37-Jährigen am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn, als Reisenden in einem Fernbus. Die Überprüfung des rumänischen Staatsangehörigen ergab zwei Fahndungsausschreibungen. Wegen Trunkenheit im Verkehr war der Mann zu einer Geldstrafe verurteilt worden, wobei noch ein Betrag in Höhe von 1140 Euro zu begleichen war. Zudem war zur Durchsetzung eines Fahrverbots die Fahrerlaubnis zur Entziehung ausgeschrieben. Da der 37-Jährige den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte wurde er festgenommen und zum Verbüßen der 19-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, heißt es. Zur Durchsetzung des Fahrverbots wurde der mitgeführte rumänische Führerschein des Mannes sichergestellt. Bis Oktober 2025 darf er in Deutschland kein Fahrzeug führen.