Weil am Rhein Rekord bei den Übernachtungen

Bestimmte Kriterien

Bei ihrer regelmäßigen Erhebung der Tourismuszahlen berücksichtigen die Statistiker in Stuttgart nur Hotel- und Gastrobetriebe, die mindestens zehn Schlafgelegenheiten anbieten. Ferienwohnungen, von denen es in der Stadt und den Ortsteilen auch relativ viele gibt, sind in der Statistik nicht enthalten.

In Weil gab es im vergangenen Jahr 21 Hotels, Gasthöfe und Pensionen und damit zwei mehr als noch ein Jahr zuvor. Allerdings ist die Zahl der Betriebe seit 2012, als es bereits 21 gab, konstant. Dagegen wurden in Weil am Rhein so viele Betten angeboten wie noch nie, nämlich 1496. Das sind acht mehr als noch im Jahr 2020.