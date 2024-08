In diesen Tagen erwartete Bibliotheksleiterin Ellen Benz die fünfmillionste Ausleihe in der Stadtbibliothek, seit diese 1994 in der ehemaligen Kirche St. Peter und Paul eröffnet wurde. Und nun war es soweit: Ganz überrascht war dann die langjährige Leserin Cornelia Chiandetti-Arnold, als Benz ihr zur fünfmillionsten Ausleihe in der Stadtbibliothek gratulierte, teilt die Bibliotheksleiterin mit.