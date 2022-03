Weil am Rhein „Respekt ist die wichtigste Zutat“

Frage: Was unterscheidet die Haute Cuisine heute von der Art und Weise, wie früher gekocht wurde?

Heute isst man globaler, man nutzt die verschiedenen Küchen der Welt und kombiniert so Produkte und Zubereitungsarten. Der Gedanke an die Gesundheit und die Sensibilisierung für das, was man isst, vor allem in Bezug auf das Thema Tierhaltung, haben an Bedeutung gewonnen. Auch die Produktherkunft ist heutzutage viel wichtiger geworden.

Frage: Wie entwickeln Sie ein neues Rezept? Kochen Sie einfach drauf los, oder haben Sie von Anfang an eine bestimmte Geschmackskombination im Kopf?

Eigentlich ist es eine Mischung aus beidem. Ich habe Ideen im Kopf und probiere diese aus. Ich überlege mir, welche Speisen und Gewürze zueinander passen. Manchmal kann es auch sein, dass das Resultat ein Flop ist. Aber auch daraus lerne ich dann wieder. Meistens jedoch gelingt es mir so, wie ich es mir vorstelle.

Frage: Wer entscheidet, welche Gerichte es letztlich auf die Karte schaffen?

Meine Brigade und ich. Ich habe im „Adler“ freien Handlungsspielraum und darf entscheiden, was ich den Gästen anbieten möchte. Es sind eigentlich alles Gerichte, die ich selbst gerne esse.

Frage: Gemüse hat in Ihrer Küche einen besonderen Stellenwert. Wie kam es dazu?

In meiner Laufbahn habe ich oft als Entremetier, also am Beilagen- beziehungsweise Gemüseposten, gekocht. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht und ich habe gesehen, dass das Gemüse mindestens einen genau so hohen Stellenwert hat und haben sollte wie Fisch und Fleisch.

Frage: Gilt Gemüse also zu Unrecht in vielen Fällen noch immer „nur“ als Beilage?

Ja, definitiv. Es ist schon lange keine Beilage mehr. Es ist für mich gleichwertig gegenüber allen anderen Produkten.

Wichtig ist hier die Qualität. Ich wurde im „Adler“ gefragt, wie ich das Kartoffelpüree zubereite, denn die Gäste vermuteten eine spezielle Zutat darin. Dem war aber nicht so. Ich kaufe ganz einfach Kartoffeln ein, die auch nach Kartoffeln schmecken. Die wichtigste Zutat in jedem Gericht ist der Respekt gegenüber dem Produkt und eine gehörige Prise Liebe und Leidenschaft für das, was man macht.

Frage: Sie sind Elsässer. Welchen Stellenwert hat das Regionale in Ihrer Küche? Mit anderen Worten, wie viel Dreiländereck steckt in Ihren Gerichten?

Die Regionalität ist sehr wichtig. Natürlich kochen wir nicht nur „brutal lokal“. Auch bei uns gibt es tolle Produkte aus anderen Regionen wie zum Beispiel unseren Fisch. Wir achten auf Wildfang und es ist deklariert, wo und wie er gefangen ist. Aber wir berücksichtigen die Saison, wir berücksichtigen lokale Lieferanten und Produzenten. Nur eine Forelle, welche lokal ist, auf der Karte zu haben, macht dem Gast dann auch nur bedingt Spaß.

Frage: Gibt es ein Gericht auf der „Adler“-Speisekarte, auf das Sie ganz besonders stolz sind?

Ein besonderes Gericht nicht, nein, unsere Arbeit und unsere Passion stecken in jedem Gericht. Es steckt immer Arbeit und ein Gedanke dahinter. Ein sogenanntes „Signature Dish“ muss sich auch entwickeln, denn es ist die Kombination aus dem, was viele Gäste mögen und bestellen und dem, was ich gerne zubereite. Und ich koche meine ganze Karte gerne.

Frage: Kochen Sie auch zuhause aufwendig, oder geht es am heimischen Herd rustikaler zu?

Zuhause ist es eher rustikal. Meine Frau zum Beispiel liebt Kokosnussmilchreis. Und unsere kleine, süße Tochter isst derzeit ganz viel Brei – natürlich hausgemacht. Aber aufgrund des hohen Einsatzes im „Adler“ kocht den meine Frau. Wenn ich nachts nach Hause komme, esse ich manchmal noch die Reste. Wenn wir beide frei haben, genießen wir auch gerne eine saubere Küche zuhause, gehen essen und lassen uns so auch mal verwöhnen.