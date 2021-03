Weil am Rhein Rewe geht in die „Galerie“ und bleibt auf der „Insel“

Auch weil Rewe auf der „Einkauf-Insel“ schon einen Markt betreibt, wurden schon andere Lebensmittelhändler als mögliche Ankermieter der „Dreiländergalerie“ gehandelt. Für Hieber war dies ein Thema und man habe sich damit definitiv befasst, hatte Geschäftsführer Karsten Pabst im Interview mit unserer Zeitung erklärt. „Die Familie Hieber hat sich damit definitiv beschäftigt. Wir haben uns aber nach den Plänen entschieden, hier an der Römerstraße unser Geschäft zu betreiben.“ Dieses soll noch erweitert werden (wir berichteten). Weil Rewe seit langem in der Gerüchteküche als Kandidat für die „Dreiländergalerie“ gehandelt wurde, gab es auch Spekulationen, dass sich Rewe von der „Einkauf-Insel“ zurückziehen wird, was nun aber nicht der Fall sein soll.

Vom Restaurant bis zu Rossmann

Mit der Veröffentlichung von Mieternamen für die insgesamt 16 500 Quadratmeter Einzelhandelsflächen hält sich die Cemagg als Investor immer noch zurück. Vor wenigen Tagen hatte unsere Zeitung aber schon eine andere interessante Nutzung öffentlich gemacht. So will der „Rebstock“-Investor Ismail Demir im zweiten Obergeschoss auf 300 Quadratmetern und zwei Terrassen mit weiteren 364 Quadratmetern ein mexikanisches Restaurant voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres eröffnen, wobei mit insgesamt rund 300 bis 350 Plätzen kalkuliert wird. Etwa 70 Vollzeit- und 20 Teilzeit-Jobs könnten entstehen, so Demir, der rund eine halbe Million Euro für die Einrichtung einplant.

Bereits vor zwei Jahren wurde bestätigt, dass die Drogeriekette Rossmann insgesamt 700 Quadratmeter Verkaufsfläche belegen wird. Auch Alnatura wird sich in dem neuen Einkaufstempel an der Hangkante mit einem „Super Natur Markt“ niederlassen, wobei der bisherige Alnatura-Laden neben der Volksbank in der Weiler Innenstadt weiter Bestand haben soll.