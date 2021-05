Weil am Rhein - Im Parkhaus des Rheincenters in Weil am Rhein kam es am Samstag zu zwei Pkw-Aufbrüchen, jeweils in der siebten Etage. An beiden Autos wurde eine Scheibe eingeschlagen Die Tatzeiten lagen zwischen 9 Uhr und 13. 40 Uhr bzw. zwischen 14 Uhr und 16 Uhr. Aus einem Pkw wurde ein Geldbeutel gestohlen, aus dem anderen ebenfalls eine Geldbörse sowie ein Parfum und eine Windjacke, die im Kofferraum lag. Der Diebstahls- und Sachschaden liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich.