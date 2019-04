Weil am Rhein Rheinhafen ist im Umbruch

Für die neue Ausrichtung weiß der Geschäftsführer den Aufsichtsrat mit Oberbürgermeister Wolfgang Dietz als Vorsitzender an der Spitze und mit den Stadträten Jürgen Valley, Andreas Rühle, Gustav Walliser und Thomas Bayer als Mitglieder sowie Thomas Fröde als Beisitzer und Vertreter der Hafenwirtschaft hinter sich.

Von Siegfried Feuchter

Weil am Rhein. Wenn Carlos Gingado, seit 2015 Geschäftsführer der Rheinhafengesellschaft, aus seinem Bürofenster blickt, sieht er nicht nur den Rhein, sondern auch derzeit nicht mehr genutzte Hafenkräne und ungenutzte Hafengleise. „Es war eine sachliche Entscheidung, für den Hafen Süd keine wasserrechtliche Genehmigung mehr zu beantragen, sondern nur noch für den zukunftsträchtigen Hafen Nord“, sagt Gingado im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dadurch werden im Hafen Süd Flächen frei, die die Stadt städtebaulich nutzen kann. Als Erstes steht bekanntlich die Rheinparkerweiterung um eine Fläche von 8500 Quadratmetern an, während weitere Nutzungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren folgen sollen. Das sind attraktive Flächen direkt am Rhein, die sich nicht nur für die Freizeitnutzung eignen, sondern auch für eine mögliche Wohnbebauung.

