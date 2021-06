Weil am Rhein Rheinhafen kann punkten

Zentral in der Planung waren aber die Belange des Hafens, der im Zuge der Erweiterung des Rheinparks rund 17 000 Quadratmeter verloren hat, wie Rheinhafen-Leiter Carlos Gingado im Ausschuss erinnerte. Der Hafen soll im nördlichen Bereich bis an das Gelände des Yachtclubs heranreichen. Wenn die nicht nutzbaren Flächen abgezogen werden, verbleiben aber lediglich noch 1500 Quadratmeter – womit nicht einmal ein Zehntel des verlorenen Areals kompensiert würden.

Damit sieht sich Gingado in seiner Einschätzung aus den fünfeinhalb Jahren Tätigkeit in Weil am Rhein bestätigt. So werde der Hafen als Fremdkörper wahrgenommen. Dabei würden der Containerterminal und die Massengut-Abfertigung dazu beitragen, mit der Wasserstraße auch viele Laster von der asphaltierten Autobahn zu bringen. Der Umschlag betrage pro Jahr 500 000 Tonnen. Ein Schiff bringe 2000 Tonnen, was 100 Lkw-Ladungen entspreche. „Jede Stadt müsste auf den Hafen stolz sein. Wasserstraßen sind unschlagbar.“ Der Hafen sei für die Bürger zwar nicht schön, aber etwas ökologisch Sinnvolleres als einen Hafen habe er während drei Jahrzehnten in der Logistik nicht gemacht.

Wirtschaftlich mache sich der Hafen außerdem, erklärte Gingado. Gestartet war er vor gut fünf Jahren mit acht Millionen Euro Schulden, nun seien es nur die Hälfte. „Wir erwirtschaften Geld und es ist sinnvoll. Wir brauchen aber die Fläche“, unterstrich der Logistiker.

Die Planung habe auch vorgesehen, die Hafenbahn zu erweitern. Ein Teil des zusätzlichen Verkehrs soll durch die hafeninterne Verbindung wie die Bahn abgewickelt werden.

Aufgrund der Belange des Artenschutzes könne die Hafenfläche entlang des Rheins aber nicht weiter vergrößert werden, hatte Färber der Rheinhafengesellschaft schon während der Abwägung erläutert. Diese hatte beantragt, den südlich verlaufenden Streifen entlang des Rheins ebenfalls als Hafenfläche auszuweisen.

Gebäude und Grillfläche

Dass es einen schmalen Abstand und eine Verkleinerung der Grünfläche zum Yachtclub gibt, analysierte Färber ebenso. Diese soll als hochwertige Maßnahmenfläche gepflegt werden. „Da im angrenzenden Hafengebiet keine Gebäude zulässig sind, ist mit keinen größeren Störungen durch bauliche Anlagen zu rechnen.“

Die Idee einer Ausweisung von Grillplätzen oder Sitzgarnituren wird zudem als wenig sinnvoll erachtet. Hier fehle die soziale Kontrolle und daher werde es wohl zu Beschädigungen kommen.

Einschätzung im Ausschuss

Im Ortschaftsrat sei die Wichtigkeit zu kurz gekommen, befand Stadt- und Ortschaftsrat Thomas Bayer (Grüne) selbstkritisch. Die Grünen hätten zwei Herzen in ihrer Brust: umweltfreundliche Logistik sowie ökologisch wertvolle Flächen erhalten. Dass der noch im Ortschaftsrat speziell vom Fraktionskollegen Alexander Breidenbach schützend betrachtete Grünstreifen sogar neun Meter breit sei, wunderte ihn. „Ich dachte, der wäre schmaler.“ Daher könne er mit den B-Plan-Einträgen gut leben.

Die Rheinhafengesellschaft habe aufgrund des Flächenverlustes Federn lassen müssen. Die Fremdnutzung im Gelände solle zudem ein Ende haben. Über Jahre habe sich hier eine Kleinsiedlung entwickelt. Der Hafen könne mehr Fläche vertragen. „Wir sollten den Hafen nicht weiter beschneiden.“

Weil am Rhein-Haltingen (mcf). Die neu für den Hafen hinzukommenden offenen Flächen liegen gegenüber der Kläranlage. Innerhalb der heute ausschließlich offenen Lagerfläche sind künftig auch Hallen zulässig, erläuterte Stephan Färber von der für den Bebauungsplan zuständigen Stadtbau Lörrach. „Daher ist künftig eher mit einer rückläufigen Menge an Staub zu rechnen.“

In den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten sei der Umfang insbesondere an stark staubender Kohle zudem bereits deutlich reduziert worden, griff der Experte eine Frage aus dem Haltinger Ortschaftsrat auf.

Weil am Rhein-Haltingen (mcf). Den starken Gegenwind aus dem Ortschaftsrat hatte auch OB Wolfgang Dietz vor Ort gespürt. Das Stadtoberhaupt hatte aber direkt klar gemacht, dass dieses Gremium seine Haltung artikulieren könne, doch der Ausschuss dann berate und der Entschluss im Gemeinderat falle. Dies soll am Dienstag der Fall sein. Klar sei aber, dass der Rheinhafen Flächen benötige, doch schon viele im Süden abgetreten habe.

Weil am Rhein-Haltingen (mcf). Im Haltinger Ortschaftsrat wenige Tage vor der Bau- und Umweltausschusssitzung gab es noch deutliche Kritik. Dabei hatte Stephan Färber von der Stadtbau Lörrach auch hier klar gemacht: „Wir haben viel Kleinkram geändert, doch grundsätzlich bleibt der Plan gleich.“

So hatte Alexander Breidenbach (Grüne) auf den Erhalt und den Wert eines Grünstreifens gepocht, ebenso wie Axel Schiffmann (UFW), der auf den Erholungswert des Rheinareals abhob. Färber hatte dabei unterstrichen, dass nicht einfach den Wünschen der Rheinhafen-Gesellschaft gefolgt worden sei, sondern diese auch Abstriche machen müsse, eine Abwägung der Interessen erfolgt sei.

Der Motor- und Yachtclub soll nicht das benachbarte 2820 Quadratmeter große Grundstück erwerben. Dieses werde als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche benötigt. Dem Yachtclub wurde aber die deutlich kleinere Fläche südöstlich und südlich des eigene Grundstücks angeboten. Damit verliere man auch nicht den Zugang zum Rhein, stellte Stephan Färber von der Stadtbau Lörrach auf Nachfrage von Brigitte Pantze (SPD) klar. Ein schmaler Weg bleibe stets für das Wasserwirtschaftsamt.

Die Sorge von Thomas Bayer (Grüne), dass am Yachthafen werftähnlich gearbeitet wird, also auch Bootslacke abgeschliffen werden und im Rhein landen, versuchte René Winzer (CDU) zu zerstreuen. „Die Zeiten der Bootsreparaturen und des Abschleifens ist seit mindestens zehn Jahren vorbei.“ Bayer will dies dennoch prüfen lassen.