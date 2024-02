Die Theatergruppe rheinKultur aus Neuenburg am Rhein gastiert am Freitag, 1., und Samstag, 2. März, jeweils um 20.15 Uhr mit der Komödie „100m²“ im Theater am Mühlenrain (TAM) Theater. Mit der Komödie „100 m²“ von Juan Carlos Rubio war die Theatergruppe rheinKultur letzten Herbst bereits auf der Bühne des Gasthauses „Warteck“ zu sehen.