Weil am Rhein Rheinpark-Standort bietet gute Rahmenbedingungen

Weil am Rhein (sas). Die dreiwöchige Spielbus-Tour der Weiler Stadtjugendpflege ist am Freitag zu Ende gegangen. Nach der Station auf dem Spielplatz am Bromenackerweg in Haltingen (wir berichteten) steuerte das Gefährt den Schulhof der Realschule Dreiländereck an. Dort zeigten sich die Mitarbeiter erstaunt über die Resonanz: „Es war ein sehr gutes Jahr“, freut sich Teamleiterin Verena Eyhorn im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der Standort hat sich so langsam etabliert. Anfangs, nach der Verlagerung von der Leopoldschule vor einigen Jahren, war er noch nicht so bekannt.“ Dieses Jahr kamen rund 30 Kinder pro Tag. „Wir nähern uns Haltingen an.“ Dort lockte der Spielbus teilweise vormittags 40 bis 50 Interessierte an. Auch das „super Wetter“ wirkte sich positiv aus.