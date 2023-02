Weil am Rhein Rheinrettung, Gefahrgut und Brände

Bei den Technischen Hilfeeinsätze war das Spektrum groß. „Wir wurden zu einer hilflosen Person in einer Wohnung, sowie einer Krankentragelagerung in Märkt gerufen“, so Währer-Eggs.

Zur Rheinrettung wurde die Abteilung fünfmal zu unterschiedlichen Zeiten alarmiert. Eine Person konnte aus dem Rhein gerettet, am Ufer wiederbelebt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben werden. „Hier wurde uns wieder vor Augen geführt, wie wichtig schnelles Eintreffen und Reagieren ist.“

In der ersten Jahreshälfte wurden die Ötlinger Floriansjünger vermehrt zu Unwetterschäden alarmiert. Kleine und größere Äste drohten, auf die Straße zu stürzen oder versperrten bereits den Weg.

In Märkt, Haltingen und Weil

Mehrere ausgelöste Brandmeldeanlagen sowie ein qualmendes Auto führten die Ötlinger Kameraden zudem zu Einsätzen in Märkt.

Bei drei Brandeinsätzen wurde die Abteilung zudem nach Haltingen und Weil gerufen. Besonders der Hochhausbrand an der Hegenheimer Straße ist in Erinnerung geblieben. Dieses Feuer war schon von weitem sichtbar. „Wir unterstützen bei der Wasserversorgung und im Innenangriff“, ließ die Kommandantin Revue passieren. Auch bei einem weiteren Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus kurz vor Weihnachten wurde die Ötlinger Wehr nach Weil alarmiert. In einem Zimmer eines Wohnheims war ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Menschen mussten über Leitern oder das Treppenhaus gerettet werden. Durch ein schnelles Eingreifen, konnte Schlimmeres verhindert werden.

Übertritte und Ehrungen

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen der Stadt für 20 Jahre erhielt Susan Währer-Eggs. Neu in die Ötlinger Wehr aufgenommen wurden René Kreß und Julia Sütterlin.

Michael Koger tritt in die Altersmannschaft über.

Bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr werden zudem aus der Abteilung Ötlingen Philipp Dorst und Nick Schäuble zum Oberfeuerwehrmann und René Kreß zum Hauptfeuerwehrmann befördert.