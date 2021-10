Weil am Rhein Richard Wagner neu entdecken

Das Mellon Ensemble setzt sich aus jungen Musikern zusammen, die über eine breit gefächerte Bühnenerfahrung verfügen. Sie spielen in führenden Orchestern Deutschlands (Staatsoper München, Museumsorchester Frankfurt, Bamberger Symphoniker, Sinfonieorchester des BR) und sind als Mitglieder in verschiedenen Ensembles aktiv. Was sie vereint, ist die große Lust, gemeinsam Kammermusik in eher ungewöhnlichen Besetzungen zu machen, heißt es in der Mitteilung weiter. In der Corona-Zeit haben sie sich zusammengetan, um Stücke in Streichsextett-Besetzung zu erarbeiten – vor allem bekannte Orchester- und Opern-Werke.