Weil am Rhein Riesenprogramm und volles Haus

Bevor die Schüler – vor allem in kleineren Ensembles – ihr Können unter Beweis stellen, begrüßt Musikschulleiter Karl Gehweiler die zahlreichen Gäste. Anschließend sorgt das City Connect Orchestra unter der Leitung von Walter Kösters für einen furiosen Auftakt. Bei den anschließenden Darbietungen entstehen in der Kirche zarte Klangbilder, die sich mitunter aber auch bis ins Virtuose steigern. Eine große Gemeinsamkeit ist dabei die Spielfreude, die sämtlichen Schülern anzumerken ist.

Beeindruckend ist zugleich die Organisation. Denn sobald der Applaus nach der jeweiligen Aufführung verklungen ist, wuseln Schüler und Lehrer über die Bühne, um diese innerhalb von kürzester Zeit für das nächste Ensemble vorzubereiten.

Beeindruckende Organisation

Dadurch wirkt das gesamte Konzert trotz der vielen wechselnden Darbietungen wie aus einem Guss. Am Ende sieht man glückliche Kinder, zufriedene Lehrer und stolze Eltern.

Dass die Heizung in der Kirche an diesem Nachmittag nicht funktioniert, fällt bei all dem kaum ins Gewicht. Denn zum einen wird die Kälte durch die große Anzahl an Zuhörern gedämpft, zum anderen heizen die jungen Musiker dem Publikum teils ordentlich ein.

Weitere Informationen: Erneut stehen Schüler aus Weil am Rhein und Huningue am Donnerstag, 15. Dezember, ab 19 Uhr gemeinsam auf der Bühne. An diesem Abend sind die Weiler Schüler im „Triangle“ in Huningue zu Gast.