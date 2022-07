Anzeige „Rock am Rhy“ beim Yachthafen in Weil am Rhein

Kai Trimpin kooperiert auch diesmal mit dem Kulturamt der Stadt Weil am Rhein und mit den von ihm dirigierten Vereinen Stadtmusik Weil am Rhein sowie Musikverein Haltingen. Sie sorgen an beiden Abenden für die Bewirtung.

Weitere Informationen: Karten im Vorverkauf gibt es in der Kellergalerie „Sit In“, Oberbaselweg 19, in Weil am Rhein, im Geschäft „Pippi-Lotta Kinderschuhe“ in Haltingen, in der Buchhandlung Lindow in Alt-Weil sowie im „Gasthaus am Bootssteg“ in der Alten Straße 129. Die Karten kosten im Vorverkauf pro Abend 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Parkmöglichkeiten werden ausgeschildert.